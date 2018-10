Zaak-Nicky Verstappen 12 december voor rechter

Jos B., de man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, moet op 12 december voor het eerst voor de rechter verschijnen. Het gaat om een niet-inhoudelijke zitting in de rechtbank in Maastricht.

Er wordt dan gesproken over de stand van het onderzoek, de voorlopige hechtenis en de verdere planning. B. is niet verplicht om aanwezig te zijn.

De elfjarige Nicky Verstappen werd in 1998 dood gevonden op de Brunsummerheide in Limburg, waar hij op zomerkamp was. B. kwam in beeld na een DNA-match. Hij werd 26 augustus aangehouden in Spanje.