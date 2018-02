Zaak Kouwenhoven weer opgeschort tot april

De behandeling van het uitleveringsverzoek voor de Nederlander Guus Kouwenhoven (75) in Zuid-Afrika is weer uitgesteld. Pas op 20 april wordt de zaak inhoudelijk behandeld, aldus het Openbaar Ministerie (OM) in Zuid-Afrika. Volgens het OM wacht de aanklager nog steeds op het officiële uitleveringsverzoek die van het Zuid-Afrikaanse ministerie van Justitie moet komen.

Dat was in januari ook al het geval. De zakenman moet in Nederland nog een celstraf van negentien jaar uitzitten vanwege illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia en Guinee. Daarom werd hij in december op verzoek van Nederland opgepakt op en ruim tien dagen vastgehouden. Hij is op borgtocht vrij en heeft huisarrest.

Kouwenhoven heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is. Er loopt nog een cassatie bij de Hoge Raad.