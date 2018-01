Zaak Kouwenhoven opgeschort tot eind februari

De rechter in Kaapstad heeft de behandeling van het uitleveringsverzoek voor de Nederlander Guus Kouwenhoven opgeschort. De rechter wacht op meer informatie, zo is vrijdag besloten, meldt de Zuid-Afrikaanse nieuwssite News24.

Kouwenhoven was op de zitting aanwezig. Hij werd in december op verzoek van Nederland opgepakt op en ruim tien dagen vastgehouden. Hij is op borgtocht vrij, heeft huisarrest en moet zich dagelijks enkele keren melden op het politiebureau in de Zuid-Afrikaanse stad.

De zakenman moet in Nederland nog een celstraf van negentien jaar uitzitten vanwege illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia en Guinee.

De zaak zal op 27 februari verder gaan.