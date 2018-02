Zaak jaren 90 vrouwenmoorden kan doorgaan

De 59-jarige Albert B., verdacht van de moord op twee vrouwen in Rotterdam ruim 25 jaar geleden, kan strafrechtelijk worden vervolgd. Dat bepaalde de rechtbank in Rotterdam woensdag. De advocaat van B. had gevraagd om de vervolging van de man te schorsen, omdat hij geen idee zou hebben waar hij van wordt verdacht.

„Wij vragen ons af in hoeverre hij begrijpt waar het over gaat en of hij beseft dat hij verdacht wordt van twee levensdelicten”, aldus zijn advocaat. Volgens haar is er zo nu en dan „geen touw aan vast te knopen” wat B. zegt. „Hij praat veel, maar hij zegt weinig.”

De rechtbank erkent dat B. niet altijd even helder formuleert. Maar een schorsing van de vervolging gebeurt volgens de rechter alleen in noodgevallen en daar is „op dit moment” geen sprake van.