Zaak Hooge Zwaluwe uitgesteld na nieuw bewijs

De strafzaak over de dubbele moord op No Surrender-captain Brian Dalfour en zijn kompaan Muljain Nadzak is donderdag uitgesteld nadat er nieuw bewijsmateriaal is opgedoken. Dat besloot de rechtbank in Breda.

De officier van justitie meldde dat hij dinsdagochtend nieuwe informatie had gekregen. Die werd achter gesloten deuren urenlang besproken. Daarna besloot de rechtbank de zaak te schorsen tot 2 oktober. Wat de nieuwe informatie precies inhoudt is niet bekendgemaakt. Ook de volgende zitting begint achter gesloten deuren. Mogelijk gaat de zaak daarna wel verder met het requisitoir, maar het kan ook dat dan blijkt dat meer onderzoek nodig is.

De zaak draait om de dood van het duo in oktober 2015 in Hooge Zwaluwe. Daar werden de twee doodgeschoten terwijl ze probeerden vier Belgen te beroven van het geld waarmee ze drugs wilden kopen. De Belgen waren door de twee in de val gelokt en dachten dat ze cocaïne konden kopen. Uit door de politie ontcijferd, geheim telefoonverkeer bleek dat de slachtoffers nepcoke hadden willen aanbieden.

Het was eigenlijk de bedoeling dat in totaal vijf Belgische en één Nederlandse verdachte donderdag hun strafeisen zouden horen. Zo ver kwam het niet.

Advocaten zeiden na afloop helemaal niets te mogen zeggen over de nieuwe informatie.