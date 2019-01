„Zaak dodelijk ongeluk terug naar hof”

Het gerechtshof moet zich opnieuw buigen over een zaak over een dodelijk ongeval in het Zeeuwse plaatsje Noordgouwe. Dat adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad.

Een man uit het Zeeuwse Dreischor is zowel door de rechtbank als in hoger beroep veroordeeld tot zes jaar cel voor doodslag en poging tot doodslag in het verkeer, het rijden onder invloed en rijden zonder rijbewijs. Volgens de advocaat-generaal is voor een veroordeling tot doodslag opzet nodig en is dat in deze zaak niet bewezen. Daarom moet de zaak volgens hem over.

De man reed op 23 juli 2016 onder invloed van een grote hoeveelheid alcohol en zonder geldig rijbewijs de motor aan van een 29-jarige vrouw, die als passagier meereed met haar 36-jarige partner. De vrouw overleed, de man raakte zwaargewond.

Als de man bij een nieuwe behandeling door het hof wordt veroordeeld voor het veroorzaken van het ongeluk door schuld in plaats van opzet, kan hij overigens ook zes jaar cel krijgen.

De conclusie van de advocaat-generaal is een advies aan de Hoge Raad, die niet verplicht is die te volgen. Het is niet bekend wanneer de raad uitspraak doet.