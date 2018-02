Zaak cafémoord op stelten door undercoveractie

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de strafzaak over een dubbele cafémoord in Nijmegen op het allerlaatste moment nieuw bewijs gepresenteerd tegen de twee hoofdverdachten. De uitspraak is daarom uitgesteld en de verdediging vreest voor enorme vertraging.

Vorige week eiste de officier van justitie tegen de twee hoofdverdachte broers (38 en 43 jaar) celstraffen van vijftien en zeventien jaar. Nog tijdens de behandeling van de strafzaak bij de rechtbank in Arnhem heeft de politie een undercoveragent ingezet en dat heeft volgens hun advocaten een verklaring opgeleverd van een handelaar die zegt dat hij de wapens heeft geleverd aan zowel de verdachten als de slachtoffers.

Dinsdag presenteerde de officier van justitie de nieuwe verklaring met het verzoek om nog geen uitspraak te doen. De rechtbank in Arnhem heeft dat gehonoreerd, bevestigde een woordvoerder.

De dubbele moord in het café in 2016 was volgens de politie het resultaat van een ruzie in het criminele milieu. Drie van de vier betrokkenen waren bewapend.

Advocaat Mark Nillesen is furieus over het undercovertraject en denkt dat het een ultieme poging van de officier van justitie is om vrijspraak af te wenden. Als de rechtbank de nieuwe verklaring aan het dossier toevoegt heeft de verdediging behoefte aan extra onderzoek en kan de vertraging oplopen tot een jaar, vreest hij.

Advocate Inze Weski is verbaasd over de timing maar ook omdat de verklaring van de nieuwe getuige „aantoonbaar rammelt”.

Het OM zegt dat er nieuwe informatie is binnengekomen maar gaat niet in op de inhoud ervan. Een woordvoerder gaat ook niet in op vragen over de keuze van het moment.