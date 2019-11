Zaak beïnvloeding strafproces Nepal vertraagd

Uitgewerkte tapverslagen in de zaak rond twee zussen die worden verdacht van het beïnvloeden van het strafproces van hun broer in Nepal blijken niet te kloppen. Om die reden is hun strafzaak dinsdag in de rechtbank in Zwolle aangehouden.

Kinderpsychiater Piet Hein van T. uit Makkinga werd eind vorig jaar in Nepal tot 7 jaar cel veroordeeld voor het misbruiken van twee minderjarige jongens. Zijn twee zussen, Wilma (78) en Marijke van T. (80), zouden in de zomer van 2018 de twee slachtoffers benaderd hebben in Nepal om hun verklaringen te wijzigen. Tussen de samenvattingen van de politie en de audiobestanden van de tapgesprekken zitten grote verschillen, constateerden de advocaten van de verdachten. De rechtbank is het met ze eens. „Wij zijn geschrokken van de punten die u noemt”, zei de voorzitter. De rechtbank wil nu dat de politie de tapgesprekken woordelijk uitwerkt.