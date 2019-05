Zaak aanslag Panoramakantoor voor rechter

De rechtbank in Amsterdam behandelt maandag en dinsdag de strafzaak tegen drie mannen die het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt van de aanslag op het kantoor van Panorama aan de Teleportboulevard in Amsterdam Sloterdijk. Het pand werd 21 juni vorig jaar beschoten met een antitankwapen. Er vielen geen doden of gewonden, maar de schade aan het gebouw was groot. De drie verdachten zijn lid van van motorclub Caloh Wagoh Main Triad.

Een dag na de aanslag arresteerde de politie Richard Z., president van de Woerdense afdeling van Caloh Wagoh. Hij zou de aanslag hebben gecoördineerd. Later pakte de politie de andere twee op: John P. (46) uit Spijkenisse en Mike van den B. (25) uit Rotterdam. Dit tweetal zou verantwoordelijk zijn voor beschieting zelf.

Het OM kwalificeerde de aanslag vorig jaar als "een aanval op de persvrijheid". Justitie heeft Caloh Wagoh in diverse onderzoeken in het vizier wegens betrokkenheid bij zware misdaad. In november vond een grootscheepse politieactie plaats tegen de club, waarbij verspreid over het land op meer dan veertig locaties invallen werden gedaan.