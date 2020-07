YouTubekanaal RD bereikt mijlpaal

Het YouTube-kanaal van het Reformatorisch Dagblad (RD) is zaterdag de grens van 25.000 abonnees gepasseerd. Het kanaal is daarmee wat aantallen abonnees betreft het grootste christelijke nieuwskanaal in het Nederlandse taalgebied.

Erdee Media Groep, het moederbedrijf van het RD, is ruim vijftien jaar geleden gestart met het produceren van video. Sinds 2014 zijn deze video’s op YouTube te zien. Het grootste kanaal, het RD, deed er bijna zes jaar over om de mijlpaal van 25.000 abonnees te bereiken. Jongerenkanaal PuntUit heeft bijna 5000 abonnees. Ook Terdege, kindermagazine Kits en uitgeverij De Banier hebben een eigen YouTubekanaal.

Op het kanaal van het RD zijn meer dan 1000 video’s te vinden, die gemaakt zijn door de RD-redactie. Wekelijks komen daar meerdere video’s bij. Populaire video’s zijn onder meer de afleveringen van RDOutside waarbij wekelijks aan voorbijgangers op straat wordt gevraagd om hun mening over actuele onderwerpen. Ook uitlegvideo’s over bijvoorbeeld christelijke feestdagen en kerkelijke onderwerpen doen het goed. Video’s uit de serie over ”kerk-zijn in Coronatijd” zijn zo’n 25.000 keer bekeken. Een vorig jaar gemaakte uitlegvideo over de generale synode van de gereformeerde gemeenten trok ruim 18.000 kijkers.

Ook andere actuele video’s trekken soms flinke aantallen kijkers. Een uitlegvideo over het Coronavirus werd ruim 150.000 keer bekeken. Ook video’s over de boerenprotesten vorig jaar werden honderdduizenden keren aangeklikt.

