YouTube heft schorsing Bellingcat op

Onderzoekscollectief Bellingcat kan weer video’s plaatsen op YouTube. Het account was dinsdag enkele uren geschorst. Volgens de oprichter van het collectief, Eliot Higgins, vond YouTube dat het account zonder goede reden geweld vertoonde.

Google, eigenaar van YouTube, kan nog niets over de schorsing zeggen. Het is bijvoorbeeld niet bekend of YouTube klachten heeft gekregen over Bellingcat, en zo ja, van wie.

Bellingcat wil woensdag met nieuwe informatie over de ramp met vlucht MH17 komen. Het collectief identificeerde eerder de hoofdverdachte van de vliegramp, een hoge officier van het Russische leger.

’‘Twee jaar geleden schorste YouTube mijn andere account. Na veel gedoe werd het uiteindelijk teruggezet, dus het is niet zo dat ze niet weten wie Bellingcat is. Ik had zelf liever gewerkt aan ons nieuwe MH17-rapport en dringender zaken, maar nu denk ik dat ik mijn tijd moet besteden aan het terugkrijgen van het account. Bedankt, YouTube’’, schreef Higgins op Twitter na de schorsing.