Youp van ’t Hek besmet met coronavirus

Youp van ’t Hek is besmet met het coronavirus. Dat heeft zijn management laten weten. De cabaretier is opgenomen in het ziekenhuis, en de artsen hebben de situatie vooralsnog onder controle.

„Wij verzoeken u de familie met rust te laten zodat zij alle aandacht aan het herstel van Youp kunnen geven”, aldus de verklaring van het management.

Van ’t Hek tobt al enkele jaren met zijn gezondheid. In 2015 moest hij een hartoperatie ondergaan nadat hij een aantal keren onwel was geworden op het podium. In november vorig jaar gebeurde dat tijdens een show in het Oude Luxor in Rotterdam en werd hij in een ziekenhuis opgenomen.