Yilmaz lijsttrekker Haagse islampartij Nida

De door de islam geïnspireerde partij Nida Den Haag heeft Cemil Yilmaz naar voren geschoven als lijsttrekker, maakte de partij maandag bekend. De dertiger Yilmaz is sociaal-psycholoog en ondernemer, mede-oprichter van netwerkorganisatie Agora en schrijver van columns voor opiniesite Joop.nl.

Nurullah Gerdan, partijvoorzitter van Nida, noemt Yilmaz onder meer „een strijder tegen raciale en sociale ongelijkheid”. „We zijn trots dat hij de kar voor Nida in Den Haag trekt.”

Begin januari maakte Nida bekend in Den Haag mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Daarmee is de partij debutant in de Hofstad. Nida is opgericht in Rotterdam. De partij deed in 2014 voor het eerst mee aan de raadsverkiezingen. Momenteel is de partij met drie zetels vertegenwoordigd in de Rotterdamse gemeenteraad.