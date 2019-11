Xi pleit voor neerhalen van handelsbarrières

Mondiale handelsbarrières moeten worden weggehaald, landen moeten multilaterale handelsprincipes hooghouden en zich uitspreken tegen protectionisme en eenzijdig optreden. Dat heeft de Chinese president Xi Jinping dinsdag gezegd in een speech bij de opening van de Chinese internationale handelsbeurs (CIIE).

Xi zei dat er meer inspanningen nodig zijn om de internationale samenwerking te bevorderen en de barrières weg te halen die de verspreiding van kennis tegenhouden. „Er is niet één land dat in z’n eentje de moeilijkheden van de ontwikkeling van de wereldeconomie kan oplossen”, zei hij.

China en de Verenigde Staten hebben in de afgelopen dagen goede voortgang geboekt in gesprekken over een voorlopige handelsdeal. Die moet een einde maken aan de handelsoorlog tussen de twee economische grootmachten.