WWF: aantal natuurbranden blijft wereldwijd toenemen

Het aantal natuurbranden en de hevigheid daarvan nemen wereldwijd nog altijd toe. Sinds april ligt het aantal natuurbranden alweer 13 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, becijferen het Wereld Natuur Fonds (WWF) en Boston Consulting Group in een rapport. Driekwart van de branden wordt veroorzaakt door mensen, al dan niet met opzet.

„De vreselijke beelden van ontelbare dieren en mensen die vorig jaar door bosbranden zijn getroffen staan nog scherp op ons netvlies”, zegt bossenexpert Merijn van Leeuwen van de Nederlandse tak van WWF. Vooral de hevige bosbranden in Australië en de Amazone waren veel in het nieuws. „Toen hoorde je overal: dit nooit meer. En toch staan we opnieuw aan de vooravond van een recordjaar.”

In Europa ontstaan bosbranden volgens het rapport vrijwel altijd (95 procent) door nalatigheid. In tropische en subtropische gebieden wordt het vuur vaak expres aangestoken, bijvoorbeeld om landbouw, veeteelt of plantages voor soja en cacao mogelijk te maken. Tropische savannes worden veruit het vaakst door brand getroffen: 85 procent van alle bosbranden woedt in dat soort gebieden.