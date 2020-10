Wrakingsverzoek in zaak ‘Surinamerivier-moord’ afgewezen

Er komen geen andere rechters voor de behandeling van het hoger beroep in de ‘Surinamerivier-moordzaak’. Verdachte Sharied S. wraakte begin september twee van de drie raadsheren omdat ze bevooroordeeld zouden zijn. De wrakingskamer van het gerechtshof in Leeuwarden is het daar niet mee eens.

S. (39) uit Amsterdam wordt verdacht van het vermoorden van zijn vriendin Aradhana Nazir tijdens een vakantie in Suriname. De Almeerse viel in juni 2015 in beschonken toestand in Paramaribo in de Surinamerivier. Volgens S. was het een ongeluk. Het Openbaar Ministerie denkt dat S. haar duwde. Hij zou een financieel motief hebben gehad. De rechtbank veroordeelde S. tot twintig jaar cel.

S. wraakte op 9 september de rechters van het hof. De verdachte vond hen bevooroordeeld; ze zouden hem selectief stukken hebben voorgehouden en gebrekkige kennis hebben van het dossier.

Volgens de wrakingskamer heeft de voorzitter van het hof zich een paar keer stellig en daardoor „minder gelukkig” uitgedrukt maar zijn er geen aanwijzingen voor partijdigheid. Daarbij toont een enkele vergissing van de rechter nog geen gebrek aan dossierkennis aan, aldus de wrakingskamer.