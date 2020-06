Wrakingsverzoek in No Surrender-proces afgewezen

Het wrakingsverzoek in een groot No Surrender-proces is door de rechtbank in Groningen afgewezen. Er komen geen andere rechters op de zaak.

Het verzoek was ingediend door de advocaat van Theo ten V. Hij wordt onder meer verdacht van het leiden van een criminele organisatie, samen met Henk Kuipers, Klaas Otto en Rico R. De rechters in het proces hadden twee weken geleden besloten dat Kuipers niet meer kon getuigen in de zaak van Ten V. De advocaat stapte daarop naar de wrakingskamer.

De beslissing van de rechters volgde nadat Kuipers meermaals niet volledig had meegewerkt aan een getuigenverhoor in de zaak van Ten V. Op 19 mei gebeurde dit opnieuw. Daarmee was de maat vol, stelden de rechters op 28 mei bij een zitting van de wrakingskamer. Bovendien liet de planning van het proces een nieuwe poging tot een getuigenverhoor niet toe.

Volgens de advocaat mislukte het getuigenverhoor niet door toedoen van Ten V. Hij vermoedde vooringenomenheid. Daar is de wrakingskamer het niet mee eens: de rechters hebben een uitvoerige, feitelijke onderbouwing gegeven.

De zaken van alle verdachten zijn inmiddels inhoudelijk behandeld. Het Openbaar Ministerie komt op 28 september met de strafeisen in het langlopende proces. Op 22 september zal Kuipers nog getuigen in de zaken tegen Otto en R.