Wrakingsverzoek eigenaar Fort Oranje afgewezen

De strafzaak tegen eigenaar Cees Engel en zijn juridisch adviseur Jeroen Pols over het illegaal betreden van camping Fort Oranje in Rijsbergen zal worden afgehandeld door dezelfde politierechter. De vrees voor partijdigheid van de strafrechter is niet gerechtvaardigd, aldus de uitspraak over het wrakingsverzoek van de twee verdachten.

Het beheer van Fort Oranje is vorig jaar overgenomen door de gemeente Zundert die de camping vanwege de erbarmelijke woonomstandigheden van de honderden bewoners heeft gesaneerd.

Engel en Pols werden op 3 december aangehouden op het terrein nadat een gebiedsverbod was opgeheven. Volgens de aanklager was de schorsing van het gebiedsverbod geen vrijbrief om weer op het terrein te komen. Hij eiste een boete van 300 euro.

Wanneer de politierechter uitspraak doet, is nog niet bekend.