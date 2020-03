Wrakingskamer: Rechters tramaanslag blijven zitten

De wrakingskamer van de rechtbank in Utrecht heeft bepaald dat de rechters in het strafproces rond de dodelijke aanslag bij een tram in de Domstad blijven zitten. Het verzoek van een van de slachtoffers om de rechters te vervangen is donderdag afgewezen. Dat betekent dat de strafzaak tegen de 38-jarige Gökmen T. verder kan.

Het verzoek de rechters te vervangen was gedaan door juridisch adviseur Karim Aachboun die een van de passagiers van de tram in Utrecht bijstaat. Zijn cliënt zegt dat schutter Gökmen T. het pistool op hem richtte en tweemaal de trekker overhaalde. Het OM heeft T. in zijn geval echter alleen aangeklaagd voor bedreiging, niet voor poging tot moord.

Omdat het slachtoffer bij het gerechtshof daarover een klacht heeft ingediend en die zaak nog niet is behandeld, had Aachboun de rechtbank namens zijn cliënt gevraagd de strafzaak tegen T. aan te houden. De rechtbank weigerde dat echter. Volgens de juridisch adviseur werden regels daarbij „volkomen genegeerd”.

Bij de aanslag op 18 maart vorig jaar kwamen vier personen om het leven en raakten meerdere personen gewond.