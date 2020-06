Wrakingskamer oordeelt maandag 6 juli over bezwaren Viruswaanzin

De wrakingskamer van de rechtbank in Den Haag buigt zich maandag 6 juli over het bezwaar van de actiegroep Viruswaanzin. Die wraakte donderdag de rechtbank, omdat de rechter die voorzat in het kort geding over de beperkende coronamaatregelen vooringenomen zou zijn. De rechter zou het officiële dodental al op 12 juni als feit hebben aanvaard en dus haar mening al hebben bepaald.

In het kort geding eist Viruswaanzin dat de overheid stopt met de maatregelen, waaronder de regel dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Bij het officiële dodental door het nieuwe coronavirus plaatste Viruswaanzin grote vraagtekens. Volgens voorman Jeroen Pols zijn er slechts tachtig mensen onbetwist uitsluitend aan het coronavirus overleden, in plaats van de 6100 overledenen die de overheid heeft geteld.

De wrakingskamer van de rechtbank moet zich nu buigen over het verzoek om de rechter van de zaak te halen.