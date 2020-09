Wrakingskamer doet uitspraak over onderzoeksrechters Marengo

De wrakingskamer van de rechtbank in Amsterdam beslist dinsdag over het wrakingsverzoek van advocaat Nico Meijering. Hij wil dat de twee onderzoeksrechters in de omvangrijke liquidatiezaak Marengo vertrekken, omdat ze de schijn van partijdigheid zouden hebben gewekt. Maandag behandelde de wrakingskamer het verzoek achter gesloten deuren in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.

Meerdere advocaten in het Marengoproces hebben zich bij Meijering aangesloten en steunen het wrakingsverzoek. De bejegening van Meijering door de onderzoeksrechters heeft bij Meijerings cliënt Mohamed R. „de vrees voor partijdigheid” opgeroepen, zo lichtte de raadsman eerder toe.

Meijering staat in Marengo behalve Mohamed R. ook diens broer Saïd bij, die in februari in Colombia werd aangehouden. De man zit daar nog in uitleveringsdetentie. Ridouan Taghi is de onbetwiste hoofdverdachte in het proces.

Marengo gaat over meerdere liquidaties en pogingen daartoe. Tijdens zittingen eerder deze maand in het monsterproces kwam het tot harde botsingen tussen het Openbaar Ministerie en een aantal advocaten. De advocaten zijn kwaad over een dossierstuk waarin zij worden beticht van lekken naar criminelen. Toen onlangs bleek dat het OM Meijering en een kantoorgenoot heeft laten schaduwen tijdens een reis naar Dubai, was voor de raadslieden de maat vol. Zij willen dat de rechtbank ingrijpt. Het debat in de rechtszaal over deze heikele kwesties wordt donderdag voortgezet.