Wrakingskamer buigt zich over No Surrender-zaak

De rechtbank in Groningen neemt 4 juni een beslissing over het wrakingsverzoek in een groot No Surrender-proces. Donderdag kwam de wrakingskamer bijeen. Het verzoek was ingediend door de advocaat van Theo ten V.

Ten V. wordt onder meer verdacht van het leiden van een criminele organisatie, samen met Henk Kuipers, Klaas Otto en Rico R. Kuipers weigerde vorige week te getuigen in de zaak tegen Ten V. Hij was naar eigen zeggen daartoe fysiek niet in staat na een operatie aan zijn navelbreuk. Bovendien wilde hij niks zeggen zonder zijn advocaat, die bij een andere zaak zat.

Volgens de advocaat van Ten V. is Kuipers een sleutelfiguur. Zijn verzoek om Kuipers op een later moment te horen wezen de rechters af. Kuipers was in de voorgaande maanden meerdere keren in de gelegenheid geweest om te getuigen. „Het is genoeg geweest”, zeiden de rechters tegen de wrakingskamer. Maar het telkens mislukken van een getuigenverhoor was niet door toedoen van Ten V., aldus zijn advocaat. Hij vermoedt vooringenomenheid.

De advocaat hield de wrakingskamer voor dat Kuipers’ raadsman in april had aangekondigd dat hij niet naar het getuigenverhoor op 19 mei ging komen. Ook had Kuipers begin mei laten weten dat hij later wilde getuigen in verband met zijn operatie. De rechters vonden dat Kuipers en zijn raadsman prioriteiten moesten stellen en lieten het verhoor doorgaan.

De zaken van alle verdachten zijn inhoudelijk behandeld. Het Openbaar Ministerie komt 28 september met de strafeisen. Op 22 september zal Kuipers nog getuigen in de zaken tegen Otto en R. Volgens de rechters lukt het nu ook qua planning niet meer om Kuipers nog te horen in de zaak tegen Ten V.