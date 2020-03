Wrakingskamer bijeen voor zitting voortzetting proces tramaanslag

In de rechtbank van Utrecht is donderdagochtend kort na half twaalf een speciale wrakingskamer bijeengekomen. Die behandelt het verzoek van een van de slachtoffers van de tramaanslag maart vorig jaar in Utrecht om andere rechters op de strafzaak tegen vermeend schutter Gökmen T. te zetten.

Volgens de man merkt het OM hem ten onrechte niet aan als slachtoffer van poging tot moord, maar van bedreiging. Om die reden stapte hij al naar het gerechtshof in Arnhem voor een klachtenprocedure en vroeg hij de rechtbank het proces tegen T. aan te houden. Dat verzoek legde de rechtbank maandag naast zich neer. Daarop wraakte de man de rechtbank donderdagochtend bij monde van zijn juridisch adviseur Karim Aachboun.

Het slachtoffer was passagier in de tram. Hij zegt dat verdachte T. zijn vuurwapen op hem richtte en tweemaal de trekker overhaalde, maar dat het niet afging. Ook claimt hij meerdere mensen het leven te hebben gered. Volgens Aachboun is hij „verbijsterd” over de manier waarop het OM met hem is omgegaan.

De wrakingskamer beslist of de zittende rechters kunnen doorgaan met de zaak of plaats moeten maken voor andere collega’s. In het laatste geval moet het gehele proces overnieuw. De zitting van de wrakingskamer is openbaar.