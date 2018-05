Wrakingskamer beslist over rechters Wilders

Gaat het hoger beroep tegen Geert Wilders door met dezelfde rechters van het gerechtshof Den Haag of moet een ander drietal zich over de zaak tegen de politicus buigen? De wrakingskamer doet vrijdagmiddag om 16.00 uur uitspraak over deze kwestie.

De PVV-leider had het gerechtshof donderdag gewraakt omdat hij vreest dat hij geen eerlijk proces krijgt. Zijn advocaat Geert-Jan Knoops had gevraagd om extra onderzoek, onder meer naar de vraag waarom D66-leider Alexander Pechtold niet wordt vervolgd voor een uitspraak over Russen en zijn cliënt Wilders wel moet terechtstaan voor zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraak. Maar het hof ging daar niet in mee.

Eind 2016 werd Wilders veroordeeld voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen, maar hij kreeg geen straf opgelegd. Zowel Wilders als het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. Het OM wilde een hogere straf en vond dat hij ook moest worden veroordeeld voor het aanzetten tot haat.

Circa 6500 mensen hebben aangifte gedaan tegen de PVV-voorman vanwege zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraak.