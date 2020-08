Wraking twee onderzoeksrechters in Marengoproces

Advocaat Nico Meijering heeft twee rechters-commissarissen gewraakt in het grote liquidatieproces Marengo rondom Ridouan Taghi. Dat bevestigt zowel Meijering als de rechtbank Amsterdam. Meer dan tien advocaten van medeverdachten hebben zich bij het wrakingsverzoek aangesloten, zegt Meijering.

Wanneer de wrakingskamer bijeenkomt om zich hierover te buigen, is nog niet duidelijk. Deze zitting is openbaar.

Meijering zegt dat hij tot wraking van de beide onderzoekrechters is overgegaan tijdens een getuigenverhoor van zijn cliënt Mohamed R. Dat verhoor vond plaats op verzoek van meerdere advocaten in het proces.

De raadsman heeft aan het begin van het verhoor aangegeven dat bij R. de „vrees voor partijdigheid” is ontstaan door de manier waarop de twee magistraten zijn advocaat hebben „bejegend”. Meijering: „Ik heb de rechter-commissaris die het verhoor leidde daarop om een reactie gevraagd. Die reactie heeft de vrees voor partijdigheid bij mijn cliënt niet weggenomen. Daardoor zag ik geen andere mogelijkheid de beide onderzoeksrechters te wraken.”

Meijering staat behalve Mohamed R. ook diens broer Saïd R. bij. Hij werd in februari in Colombia opgepakt nadat hij lang uit handen van politie en justitie had weten te blijven. Justitie beschouwt Saïd R. als de rechterhand van hoofdverdachte Taghi, die eind vorig jaar in Dubai werd aangehouden.

Marengo gaat over meerdere liquidaties en pogingen daartoe. Afgelopen week waren er drie inleidende zittingen in het monsterproces. Daarin kwam tot het harde botsingen tussen het Openbaar Ministerie en een aantal advocaten, wegens een nieuw dossierstuk waarin stond dat advocaten nog geheime informatie zouden hebben gelekt. Op 27 augustus is er een zitting waarin de advocaten uitgebreid op de aantijgingen zullen reageren.