Wraking in strafzaak verkeersdrama mislukt

In de strafzaak rond het verkeersongeval in Anna Paulowna hoeven de behandelende rechters niet te worden vervangen door andere rechters. Dit heeft de speciale wrakingskamer van de rechtbank in Alkmaar dinsdagmiddag bepaald.

Namens verdachte Siem B. (20) uit Oudesluis had advocaat Jeroen Dallinga vervanging van de rechters bepleit. Hij verweet de zittende rechters vooringenomenheid. Aanleiding vormde de grond waarop zij aanvullende onderzoekswensen van zijn kant van de hand wezen.

Volgens de wrakingskamer is van vooringenomenheid bij de rechters echter geen sprake. Dat de verzoeken van de hand zijn gewezen, betekent niet dat de rechtbank zijn oordeel al heeft bepaald, aldus de wrakingskamer.

B. wordt door justitie gezien als de bestuurder van de Peugeot 206 die op 1 september van het afgelopen jaar ernstig verongelukte in Anna Paulowna. Bij het ongeval kwamen drie tieners die in de auto zaten om het leven. Een vierde raakte net als B. gewond. In het bloed van B. zijn sporen van drank en drugs gevonden.