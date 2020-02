Wrak op Terschelling is mogelijk oude koopvaarder

Het scheepswrak dat vorige week tijdens de storm Ciara bij paal 10 op het strand van Terschelling aanspoelde, is mogelijk een koopvaarder met een lengte van twintig tot dertig meter.

Dat zei Thijs Coenen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) woensdagmiddag op de werkplaats van de gemeente Terschelling. Daar liggen de door een jutter uit elkaar getrokken delen van een houten schip opgeslagen in afwachting van nader onderzoek.

Het slopen van het wrakdeel is volgens burgemeester Bert Wassink gebeurd door onbekendheid met de huidige erfgoedregels. Coenen zegt dat daardoor de nodige informatie verloren is gegaan.

Aan de bouwwijze kan hij echter wel zien dat het om een bijzonder oud scheepje gaat. Het onderwaterschip is overnaads gebouwd met uitsparingen in de spanten, terwijl de huidplanken karveel zijn aangebracht, waardoor het een gladboordig vaartuig is. Het scheepje zou op een van de vele scheepswerven langs de Zaan gebouwd kunnen zijn, maar het gebruikte hout is zeker uit het buitenland afkomstig. „Zulke lange eikenbomen groeiden er niet in ons land”, zegt de deskundige, wijzend op de brede, zeker tien meter lange huidplanken die aan de voorkant zijn afgebroken, dus ooit zelfs nog langer waren.

Om het doorsneeprofiel van het hout goed te kunnen bekijken en de jaarringen vast te stellen zijn van de huidplanken en spanten enkele stukken afgezaagd. Die zijn voor vervolgonderzoek meegenomen naar het laboratorium van de Rijksdienst in Amersfoort. De RCE hoop er zo achter te komen hoe oud het vermoedelijk eeuwenoude wrak is en waar het hout precies vandaan komt.

Bij de storm spoelde ook een torpedo aan op het strand van Terschelling. Deze was vermoedelijk afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog. De gemeente schakelde de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in om het explosief onschadelijk te maken, maar toen die aan de klus wilde beginnen was de torpedo verdwenen. Mogelijk is die teruggespoeld in de zee, maar de gemeente sluit ook niet uit dat het explosief is gejut.