Woudrichem sluit stadspoorten wegens hoogwater

De komende dagen wordt in het rivierengebied opnieuw extreem hoogwater verwacht. Het waterpeil wordt zo hoog, dat het Waterschap Rivierenland in vestingstad Woudrichem een tijdelijke hoogwaterkering heeft opgebouwd in de Waterpoort. Met het opbouwen van de zogeheten kistdam wordt voorkomen dat een deel van Brabant de komende tijd onderwater komt te staan, zo meldt Omroep Brabant.

„Zes jaar geleden hebben we de kistdam voor het laatst opgebouwd”, zegt Jacco Koman van Waterschap Rivierenland. „Hoewel we pas maandag een hogere waterstand verwachten wilden we geen risico nemen. Als het water harder stijgt en de windrichting verandert onverwachts, dan kan de praktijk opeens heel anders worden. Daarom hebben we besloten om de kistdam zaterdag al op te bouwen.”