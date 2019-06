Woudenberg vervangt mogelijk ambtsgebed

GemeenteBelangen Woudenberg (GBW) wil het ambtsgebed vervangen door een algemene tekst. De SGP ziet zo’n tekst niet zitten en pleit voor behoud van het gebed.

Dat bevestigde SGP-fractievoorzitter Henk-Jan Molenaar vrijdagmorgen.

Sinds 2017 wordt het ambtsgebed in Woudenberg voorafgaande aan de vergadering uitgesproken. Pas daarna geeft de burgemeester aan dat de vergadering is geopend. Op deze manier maakt het gebed formeel geen deel uit van de bijeenkomst. Maar dat is niet genoeg voor GBW. De fractie diende kortgeleden een voorstel in om het gebed af te schaffen. In plaats daarvan zou de burgemeester voor de vergadering een algemene tekst moeten uitspreken. In die tekst, die nog niet is opgesteld, ligt wat GBW betreft de nadruk op de normen en waarden die in de gemeente gelden.

Het voorstel wordt op 26 juni in de commissievergadering besproken. Op 11 juli stemt de gemeenteraad er over. De kans dat het voorstel het haalt, is aanzienlijk. De niet-confessionele partijen hebben samen 8 zetels, tegen 7 zetels voor de confessionelen.

SGP’er Molenaar zegt dat zijn partij veel waarde hecht aan het ambtsgebed. „We bidden om zegen, wijsheid en onderling respect. Ik geloof dat het gebed daadwerkelijk wordt gezegend.”

Volgens de SGP’er drukt het gebed afhankelijkheid van de Heere uit. „Een algemene tekst kan het karakter hebben dat wij het zelf allemaal al kunnen en het allemaal met elkaar zullen doen. Het gaat uit van de eigen kracht.”

Molenaar gaat proberen zijn collegaraadsleden te overtuigen van het belang van het ambtsgebed. De SGP’er wil nog niet nadenken over een alternatieve tekst voor het geval het gebed toch wordt afgeschaft. In dat geval heeft de SGP liever dat er voor de vergadering geen inleidende woorden worden uitgesproken. „GBW denkt dat een alternatieve tekst een goede vervanger is voor het gebed. Het gebed is wat ons betreft niet te vervangen.”