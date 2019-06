Woudenberg schaft ambtsgebed af

Het initiatiefvoorstel van GemeenteBelangen Woudenberg (GBW) voor afschaffing van het ambtsgebed, dat voor elke raadsvergadering wordt uitgesproken, lijkt in de gemeenteraad van Woudenberg voldoende steun te krijgen.

Voor de niet-confessionele partijen GBW, VVD en PvdA-GroenLinks –samen acht zetels– is de zogeheten „inclusieve samenleving” doorslaggevend: het ambtsgebed als uiting van één specifieke levensovertuiging past volgens hen niet bij een gemeenteraad waarin alle inwoners zich vertegenwoordigd moeten kunnen voelen. „We kiezen niet tegen het geloof, maar voor inclusiviteit”, benadrukte PvdA-GroenLinks woensdagavond.

SGP, ChristenUnie en CDA –zeven zetels– voelen weinig voor het alternatief dat GBW aandraagt: een neutrale openingstekst met aansluitend een minuut stilte die een ieder persoonlijk kan invullen met gebed of overdenking. „Het ambtsgebed is niet te vervangen”, reageerde SGP-fractievoorzitter Henk-Jan Molenaar. „Onze fractie overweegt in de raadsvergadering van 11 juli een amendement in te dienen om de voorzitter dan maar meteen met een welkom de vergaderingen te laten openen.”

Het CDA stelde voor het uitspreken van het ambtsgebed te vervroegen naar een kwartier voor de raadsvergadering. Die ruimte wilde GBW-fractievoorzitter Marco van de Hoef wel bieden. „Maar het ambtsgebed moet dan in elk geval uit het reglement van de gemeenteraad geschrapt worden.”

De raad en individuele raadsleden ontvingen tientallen reacties van Woudenbergers en plaatselijke kerken, veelal voor behoud van het ambtsgebed. In de vergadering was er één inspreker. „Het voorstel is een signaal: Wij gaan verder zonder God, Zijn zegen hebben wij niet nodig. Er wordt een wissel omgezet”, zei ouderling-kerkvoogd Jan van Bentum namens de hersteld hervormde gemeente.

Sinds 2017 wordt het ambtsgebed in Woudenberg voorafgaand aan de raadsvergadering uitgesproken.