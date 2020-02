Woudagemaal in Lemmer opgestart vanwege hoogwater

In Lemmer is dinsdag het Ir. D.F. Woudagemaal opgestart. Het stoomgemaal moet ervoor zorgen dat de Friezen de voeten droog houden.

Het Woudagemaal, eigendom van Wetterskip Fryslân, werd in 1920 geopend om overtollig water vanuit de Friese meren en vaarten in de toenmalige Zuiderzee te pompen. Die taak werd in 1966 grotendeels overgenomen door het elektrische Hooglandgemaal in Stavoren. Het Woudagemaal bleef echter een rol spelen bij het waterbeheer; bij extreem hoge waterstanden wordt het gemaal onder stoom gebracht om water in het IJsselmeer te pompen.

