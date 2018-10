Woordenboek voor eenduidige zorgtaal

Zorgverleners en ook -gebruikers moeten dezelfde termen gebruiken voor ziekten, behandeling en wat nog meer belangrijk is in de zorg. Het is nodig dat er een gemeenschappelijk woordenboek komt voor ‘eenheid van taal in de zorg’. Dat is een aanbeveling van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en expertisecentrum e-health Nictiz aan het kabinet.

Het RIVM en het expertisecentrum willen dat telkens drie reeds bestaande terminologieën samenkomen in een gemeenschappelijk woordenboek, waarmee het grootste deel van de zorg kan worden bediend. Ook de patiënt moet er wijzer van kunnen worden.

„Via het woordenboek kunnen de vaak ingewikkelde namen van ziektes en aandoeningen omgezet worden in eenduidige termen (en eventueel in codes). Dit ontlast de zorgverlener van administratieve taken, leidt tot minder fouten in de zorg en maakt de zorg veiliger en efficiënter”, staat op de site van het RIVM.

Ook voor statistische doelen kan het belangrijk zijn dat de nationale en internationale gegevens over ziekten en aandoeningen voor iedereen duidelijk zijn.