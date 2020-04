Woonzorgcomplex Tilburg deels ontruimd om grote brand

Het woonzorgcomplex Reyshoeve aan de Gendringenlaan in Tilburg wordt deels ontruimd in verband met een grote brand. Bewoners van zeker twaalf appartementen worden geëvacueerd, zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio. Bij haar was nog niets bekend over persoonlijke ongelukken.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Preventief zijn ambulances en ook traumahelikopters opgeroepen. Op beelden op sociale media is te zien dat er grote vlammen sloegen uit een appartement op de bovenste verdieping. Die brand is inmiddels uit, wel is er nog veel rookontwikkeling.

Volgens de website telt woonzorgcentrum Reyshoeve 162 appartementen.