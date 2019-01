Woonwagenwoning geen alternatief woonwagen

Woonwagenwoningen zijn geen geschikte vervanging voor woonwagens. De kantonrechter in Gouda heeft dat donderdag besloten. Het woonwagenleven is volgens de rechter zo specifiek dat „eenzelfde woongenot alleen mogelijk is in een woonwagen”.

De rechter erkent met de uitspraak het speciale karakter van het woonwagenleven. De zaak was aangespannen door een woningcorporatie in Gouda, die wilde dat de huurcontracten van de woonwagenbewoners zouden worden beëindigd, omdat de beschikbaar gestelde woonwagenwoningen een passend alternatief zouden vormen.

De kantonrechter zei niet te twijfelen aan de goede bedoelingen van de corporatie, maar stelde dat de woonbehoefte van woonwagenbewoners anders is dan die van huurders van reguliere woningen.