Woonwagenkamp Lith eerder decor van geweld

Het woonwagenkamp aan de Maasstraat in Lith, waar slechts een handjevol woningen staan, is vaker door de politie bezocht voor onderzoek. Twee jaar geleden viel de politie er nog binnen omdat er was gedreigd met een moordaanslag. In 2013 vond er een schietpartij plaats.

De inval in 2017 volgde op vermoedens dat er een aanslag werd beraamd op het leven van de beruchte Osse crimineel Albert K. Die zou worden gepland door de misdaadfamilie R. die op de woonwagenkampen in Lith en Oss woont. K. werd begin deze eeuw veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf omdat hij opdracht had gegeven om de twee broers Martin en Koos R. te vermoorden. Dat complot werd toen verijdeld. De spanningen tussen de twee families liepen na de vrijlating van K. weer op.

Met een pistool en een jachtgeweer nam een man in oktober 2013 de woonwagen van zijn ex-vriendin onder vuur waar op dat moment drie volwassenen, een baby van negen maanden en een peuter van drie jaar waren. Niemand raakte gewond door de 38 kogels die de man afvuurde. Hij werd veroordeeld tot tien jaar cel voor vijf pogingen tot moord.