Woonwagen Eindhoven beschoten

Een of meer onbekenden hebben zondagavond zeker twintig schoten afgevuurd op een woonwagen aan de Welschapsedijk in Eindhoven. De recherche denkt dat met een automatisch wapen is geschoten en neemt de zaak hoog op.

Bewoners van het woonwagenkamp hoorden rond 23.30 uur een reeks harde knallen. Op het moment van de schietpartij was de bewoner in de woonwagen. Hij bleef ongedeerd.

De bewoner denkt dat er een verband is met een vechtpartij vorige week in Eindhoven kort nadat PSV het kampioenschap had behaald door winst tegen Ajax, vertelde hij maandag tegen het Eindhovens Dagblad. De massale knokpartij was bij het supporterscafé van de fanatieke aanhang van PSV. De man die bij het café werkt, was ook betrokken.

De politie kent het verhaal en doet onderzoek naar een mogelijk verband, bevestigde een woordvoerder.