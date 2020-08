WoonPlaza in Amsterdam-Zuidoost is donderdagmiddag ontruimd nadat er in het pand scheuren zijn aangetroffen. Volgens de brandweer is niet bekend hoe die zijn ontstaan.

De politie heeft het complex aan de Sijsjesbergweg, waar diverse woonwinkels zitten, langs de A2 meteen ontruimd, aldus een woordvoerder van de brandweer. Hij zei niet te weten of alle winkels de deuren hebben gesloten.