WoonPlaza A2 in Amsterdam-Zuidoost gaat zaterdag weer open. Het complex aan de Sijsjesbergweg, waar diverse woon- en kluswinkels zitten, was ruim drie weken geleden ontruimd nadat in het pand scheuren waren aangetroffen. Er volgde een verplichte sluiting wegens bouwkundige gebreken.

Na het verhelpen van de onveilige situatie kan het complex weer open, meldt beheerder CBRE Shopping Centre Management vrijdag. Volgens de beheerder is de veiligheid van zowel bezoekers als winkeliers gewaarborgd.