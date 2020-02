Woonminister: opmerking over huisbazen kwam niet goed over

Minister Stientje van Veldhoven (Wonen) zegt dat haar uitspraak over de gespannen huizenmarkt niet klonk zoals ze bedoelde. Ze schreef vorige week aan de Tweede Kamer dat ze van verhuurders verwacht „dat ze niet maximaal willen profiteren” van het grote woningentekort in grote steden.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman vroeg aan de minister of zij een huur van 700 euro per maand voor acht vierkante meter een redelijke prijs vindt. „Ik reken erop dat verhuurders fatsoenlijk omgaan met hun huurders en een redelijke huurprijs vragen”, reageerde de bewindsvrouw hierop. „Iedereen zegt wel eens wat, waarvan je achteraf denkt: dat had ik anders willen zeggen,” zegt Van Veldhoven over haar uitspraken.

De huurprijzen stegen het afgelopen jaar met gemiddeld 2,5 procent, meldde het CBS. Vooral in Amsterdam en Rotterdam stegen de prijzen flink: respectievelijk met 3,4 en 3,2 procent.

Er een groot tekort op de woningmarkt, erkent de minister. En dat probleem moet worden aangepakt. „De cijfers laten zien dat gelukkig niet alle verhuurders zo ver gaan” dat ze de huur maximaal laten stijgen, maar „er zijn natuurlijk wel echt excessen”. Er zijn plannen in de maak om de uitschieters aan te pakken, zegt Van Veldhoven. Ze hoopt die binnenkort te presenteren.