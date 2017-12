Woongroep Horeb van De Hoop sluit

Woon- en leefgemeenschap Horeb in Beekbergen, een afdeling van De Hoop ggz, gaat sluiten. Voor de bewoners, die kampen met psychische en verslavingsproblemen, worden andere zorgaanbieders gezocht.

„Het is tragisch”, zegt locatiemanager Bert Westerhuis. Door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kreeg Horeb steeds meer te maken met leegstand. Niet het Rijk, maar de gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die het niet op eigen kracht redden. „Het komt erop neer dat de gemeente Apeldoorn niet betaalt voor mensen uit Den Haag of Amsterdam.” Van de zestig plekken die Horeb heeft, zijn er inmiddels twintig onbezet. Er zijn wel gemeenten die een cliënt met budget naar Horeb lieten gaan. „Rotterdam was zo’n gemeente, maar andere deden het niet omdat ze geen contract met De Hoop hebben.” Daarnaast werden de onderhouds- en stookkosten steeds hoger. „Horeb is gehuisvest in oude gebouwen.”

Stichting Ontmoeting

Als alles volgens plan verloopt, zijn de panden per 1 april leeg. „Inmiddels zijn alle bewoners en medewerkers op de hoogte gebracht. Dat levert onrust op”, zegt Westerhuis. „Maar we gaan voor iedereen een plekje vinden. We zijn met andere zorgaanbieders in gesprek. Mensen die zelfstandig wonen en begeleiding nodig hebben, kunnen allemaal bij Stichting Ontmoeting terecht. In januari openen zij een nieuwe woonlocatie in Apeldoorn. Daar kan ook een aantal bewoners van Horeb heen. Als ze dat willen natuurlijk.”

Bij Horeb werken ongeveer dertig mensen. Westerhuis: „Medewerkers met een vast contract krijgen binnen De Hoop ander werk aangeboden.” Voor mensen met een tijdelijk contract geldt dat niet. „Ik weet zelf ook nog niet wat ik ga doen.”