Wooncentrum Wormerveer ontruimd na brand

Wooncentrum De Amandelbloesem in Wormerveer is in de nacht van vrijdag op zaterdag ontruimd nadat in het pand brand had gewoed. Volgens de brandweer zijn ongeveer tachtig mensen geëvacueerd. Zij kunnen naar verwachting in de loop van de nacht terugkeren. Niemand raakte door de brand gewond.

De brand was snel geblust, maar vanwege de rook is besloten het pand aan de Vinkenstraat te ontruimen. Vermoedelijk is de brand ontstaan in de keuken van een recreatieruimte. Het pand is inmiddels vrijgegeven. Bij het wooncentrum staat ook een woontoren, die hoefde niet ontruimd te worden.

De bewoners zijn tijdelijk opgevangen in een nabijgelegen kerk. Als alle bewoners zijn teruggekeerd wordt de opvanglocatie gesloten. In De Amandelbloesem wonen voornamelijk senioren, van wie sommigen afhankelijk zijn van zorg.