Woonboulevard Heerlen zet drone in tegen drukte

De woonboulevard in Heerlen gaat zaterdag en zondag een drone inzetten om mensen op te roepen anderhalve meter afstand te houden. De drone met een ingebouwde speaker wordt ingezet op de parkeerplaatsen en in de gebieden rond de woonboulevard, waar met name Ikea een groot trekpleister is.

Manager Ger Hazelhof van Woonboulevard Heerlen verwacht dat het zaterdag en zondag extra druk wordt gezien het mooie weer. Handhavers zullen extra controles uitvoeren op het naleven van alle regels rond het beperken van het verspreidingsrisico, aldus Hazelhof.

Vrijwel alle winkels van de Heerlense woonboulevard zijn dit weekend geopend. Als de waarschuwing met de drone zaterdag en zondag goed werkt, wordt overwogen deze ook tijdens het paasweekend in te zetten.