Woonbond: zet mensen niet hun huis uit tijdens corona

Mensen mogen ook tijdens de tweede coronagolf niet uit hun huis gezet worden, vindt de Woonbond. Daarom schrijft de bond in een brief aan minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken): „Zo veel mogelijk thuis blijven kan alleen als je een huis hebt. Mensen op straat zetten levert nu meer onrust en problemen op dan ooit.”

Tijdens de eerste coronagolf werden huurcontracten die afliepen via een spoedwet verlengd, zodat mensen in hun huis konden blijven wonen. Die wet is nu verlopen en de Woonbond ziet dat mensen weer uit hun huis worden gezet. De bond pleit bij de minister om vernieuwing van de spoedwet.

Daarnaast wil de Woonbond nieuwe afspraken maken met verhuurders en anti-kraakbeheerders om de uitzettingen uit te stellen. Tot slot moeten mensen die door de coronacrisis hun inkomsten - al dan niet tijdelijk - verliezen, direct aanspraak kunnen maken op huurtoeslag, ook wanneer de hoogte van de huur boven de toeslaggrens van 737,14 euro ligt.

De oproep aan de minister van Binnenlandse Zaken volgt na internationale Huurdersdag, maandag. Daarin stond het recht op een betaalbare woning, juist in tijden van een pandemie, centraal.