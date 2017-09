Woonboerderij langs A13 bij Delft afgebrand

Aan de Hofweg, tussen Rotterdam en Delft, is maandagochtend vroeg een woonboerderij afgebrand. In het pand was niemand aanwezig. De nabijgelegen A13 werd vanwege de felle rook enige tijd afgesloten in beide richtingen maar kon voor de ochtendspits weer open.

De brand ontstond in het woongedeelte van de woonboerderij, die te koop stond. De oorzaak van de brand is niet bekend. Niemand raakte gewond en behalve de rook zijn er verder geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De brand was rond zes uur onder controle, de brandweer was maandagochtend nog wel aan het nablussen.