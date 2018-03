Woods grijpt naast zege in Palm Harbor

Golfer Tiger Woods moet nog wat langer wachten op zijn tachtigste toernooizege. De 42-jarige Amerikaan is bij het PGA-toernooi in Palm Harbor blijven steken op de gedeeld tweede plaats. De Britse golfer Paul Casey voltooide het toernooi in 274 slagen en dat was één minder dan Woods en zijn landgenoot Patrick Reed.

Woods speelt pas zijn vierde toernooi nadat hij er lang uit was wegens een rugblessure. Zijn laatste overwinning dateert van 2013. Hij ging zondag in Florida rond in een ronde van 70 slagen. Casey voltooide de laatste ronde in 65 slagen en kwam tot tien slagen onder par. De Brit greep daardoor 1,2 miljoen Amerikaanse dollar (bijna een miljoen euro).

Hij ging als tweede de slotdag in, maar daarin maakte Woods net één slag te veel. „Vandaag was ik niet zo scherp als ik had gewild, maar ik maakte nog steeds kans om dit toernooi te winnen. Een paar putts die anders waren gegaan en het zou een ander verhaal zijn geweest”, zei hij. Het optreden van Woods zaterdag met 67 slagen (4 onder par) was zijn beste sinds zijn rentree.