‘Woningsdag bij kwart van de mensen bekend’

Een kwart van de Nederlanders weet dat Koningsdag dit jaar is omgedoopt tot Woningsdag en weet ook wat er georganiseerd wordt. Tegelijk weet de helft van de mensen bij wie de term bekend is, niet wat het inhoudt. Dat meldt bureau Citisens op basis van onderzoek onder ruim 2500 Nederlanders.

Vorige week liet de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen weten dat Koningsdag vanwege corona verandert in Woningsdag met onder meer een digitale kleedjesmarkt, het zingen van het Wilhelmus vanuit deuropening of balkon en het gezamenlijk uitbrengen van een nationale toost.

In het onderzoek zegt 16 procent van de ondervraagden te gaan meedoen aan de nationale toost en een even groot deel wil digitale optredens gaan bekijken. Bijna 10 procent geeft aan mee te zingen met het Wilhelmus, 4 procent bezoekt de digitale kleedjesmarkt.

Velen weten nog niet hoe zij de dag gaan doorbrengen. Of mensen denken dat het een vrij gewone vrije dag wordt, met wandelen of fietsen, klussen of - op gepaste afstand - op bezoek gaan.