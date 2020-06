‘Woningoverval in scène gezet om verzekering op te lichten’

Justitie heeft woensdag werkstraffen van 150 uur en voorwaardelijke gevangenisstraffen van twee maanden geëist tegen een 62-jarige vrouw uit Voorburg en haar 40-jarige dochter voor het in scène zetten van een woningoverval. Moeder en dochter maakten er volgens de officier van justitie een gewoonte van om verzekeringen op deze wijze op te lichten.

De vrouwen vertelden de politie in november 2017 dat twee mannen de woning van de moeder hadden overvallen, haar hadden bedreigd met een vuurwapen en de vrouw hadden geboeid met tape. De politie voelde nattigheid en besloot de telefoon van beiden af te tappen. Over de telefoon spraken ze met elkaar over de verzekeringsfraude.

Ook bleek dat ze sinds 2014 bij meerdere verzekeraars hetzelfde lijstje met ‘gestolen sieraden’ hadden ingediend. Ze hebben de vale aangiftes en de verzekeringsfraude bekend. De officier van justitie noemde het woensdag tijdens de rechtszitting een schande dat het duo op deze manier schaarse politiecapaciteit heeft verkwist. Ze vindt dat twee pogingen tot oplichting en drie geslaagde oplichtingen bewezen waren. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.