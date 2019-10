Woningen Venlo ontruimd om gaslek

De hulpdiensten hebben donderdagmiddag in het Venlose stadsdeel Blerick zo’n veertig woningen ontruimd in verband met een gaslek. Zo’n 25 mensen werden opgevangen in het voormalige raadhuis in Blerick. Rond 16.15 uur kon iedereen weer naar huis, nadat Enexis het gaslek had gedicht, zei een woordvoerder van de brandweer.

Het lek ontstond rond 14.45 uur in het gebied rond het Lambertusplein en twee naburige straten, waarschijnlijk als gevolg van graafwerkzaamheden, aldus de brandweer. Aanvankelijk leek het erop dat de evacués pas rond 20.00 uur naar huis konden. „Maar het ging sneller dan gedacht”, aldus de woordvoerder.