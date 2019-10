Woningen Venlo ontruimd na gaslek

De hulpdiensten hebben donderdagmiddag in Venlo zo’n veertig woningen ontruimd in verband met een gaslek. Rond 16.00 uur waren er zo’n 25 mensen opgevangen in het voormalige raadhuis in het Venlose stadsdeel Blerick. Wie later thuiskomt, wordt opgevangen en ook naar het raadhuis gebracht, zei een woordvoerder van de brandweer.

Het lek ontstond rond 14.45 uur in het gebied rond het Lambertusplein en twee naburige straten. De politie heeft het gebied afgezet. Enexis gaat de gaskraan dichtdraaien. De brandweer verwacht dat de bewoners pas rond 20.00 uur weer naar huis terug kunnen.

De oorzaak van het lek is nog niet bekend.