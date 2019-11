Woningen Rotterdam ontruimd wegens brand

In een woningencomplex aan de Rösener Manzstraat in Rotterdam-West heeft woensdag een brand gewoed. De bovenste verdieping werd ontruimd, wat neerkwam op in totaal acht woningen.

Rond 15.30 uur was de brand gedoofd en ging de brandweer over tot nacontrole en sloopwerkzaamheden.

De brand woedde in een spouwmuur en op het dak in een van de acht woningen. Een zogenoemd Cobra-team ging ter plekke. Deze eenheid heeft speciale apparatuur waarmee in muren geblust kan worden.

De bewoners van de woningen zijn opgevangen in een nabijgelegen thuiszorgorganisatie. Het ging volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond om „een handjevol mensen”. Er is niemand gewond geraakt.